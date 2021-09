Discarica nei terreni confiscati alla mafia, il sindaco di Naro: “Accuse infondate”

alimentare polemiche, il mio impegno- dice Brandara- oltre che la mia speranza, è di poter procedere quanto prima alla bonifica dei terreni, ai sensi di legge. “Dispiace constatare come il circolo Rabat di Legambiente abbia preferito rivolgere accuse infondate al Comune di Naro, senza appurare preventivamente la realtà dei fatti e documentarsi adeguatamente, facendo ricorso a quello che può ragionevolmente essere considerato un mero spot promozionale.” Inizia così l’intervento del sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, dopo un blitz nei terreni confiscati alla mafia da parte del circolo Rabat di Legambiente e del suo responsabile Daniele Gucciardo che lamenta la presenza di una discarica abusiva nei terreni ed imputa la responsabilità al mancato controllo e ai mancati interventi del Comune di Naro. “Senza

Continuerò la mia battaglia per la ricostituzione del Consorzio agrigentino per lo sviluppo e la Legalità, seguitando a dimostrare non solo l’importanza sociale dei beni confiscati alla mafia, ma anche e soprattutto l’importanza dell’opera del giudice Livatino in chiave antimafia e di crescita legale e sociale del territorio agrigentino”.