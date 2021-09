Scuola e trasporti, Prefettura: “Corse aggiuntive e potenziamento servizi Trenitalia”

Il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha presieduto un nuovo incontro del “Tavolo provinciale di coordinamento per la didattica

in presenza” previsto dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, al quale hanno preso parte l’Assessorato regionale ai Trasporti, l’Ufficio Scolastico

provinciale, Trenitalia s.p.a., le ditte che prestano i servizi di trasporto i favore degli studenti e la Consulta Scolastica provinciale. Nel corso dell’incontro, grazie alle interlocuzioni avvenute nelle settimane pregresse tra gli Enti interessati e la Prefettura, è stato predisposto e approvato il “documento operativo” aggiornato relativo

alle nuove modalità di servizio di trasporto in favore degli studenti della provincia a seguito della ripresa dell’attività didattica in presenza al