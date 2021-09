AGRIGENTO: DA REGIONE 1,2 MLN PER PORTICCIOLO SAN LEONE

Il porticciolo di San Leone, ad AGRIGENTO, verrà sistemato e riqualificato. Ad annunciarlo, al sindaco Francesco Miccichè, è stato questa mattina il governatore Nello Musumeci durante un incontro a Palazzo Orleans. Per il porticciolo ci sono a disposizione un milione e duecentomila euro e gli uffici del Genio civile di AGRIGENTO, diretti dall’architetto Salvatore La Mendola, hanno già provveduto alla redazione del progetto esecutivo per i ‘lavori di riqualificazione dell’area portuale e il ripristino della mantellata del muro paraonde del molo di ponente’. “Vogliamo garantire – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone – prima di ogni altra cosa, l’incolumità pubblica, ripristinando le condizioni minime di sicurezza dell’attracco delle imbarcazioni e di quanti frequentano i chioschi. Ma anche riqualificare l’intera area portuale con un nuovo parcheggio per auto, il completamento dell’illuminazione esterna, così da rendere possibile la passeggiata anche durante le ore serali, e la ristrutturazione degli immobili destinati a servizi igienici”.