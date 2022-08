Incidente stradale al bivio della Mosella: 4 feriti

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio, lungo la strada statale 640, al bivio per la Mosella, già teatro anche nel recente passato di altri analoghi sinistri. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una Fiat Punto e una Audi Q3. Quattro le persone ferite trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Agrigento, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.