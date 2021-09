Si ripulisce la “discarica” nell’isola ecologica di Fondacazzo

Operai a lavoro per bonificare l’area antistante l’isola ecologica di “Fondacazzo“.Grande lavoro per gli operatori delle ditte che hanno dovuto rimuovere ingombranti, sacchi di spazzatura e rifiuti di ogni genere, che erano stati abbandonati ed accatastati in maniera indiscriminata nella piazza, a ridosso del centro di raccolta comunale. Il vicepresidente di Codacons Giuseppe Di Rosa, nei giorni scorsi, con una nota indirizzata all’amministrazione comunale, al Comando Carabinieri Nas e Noe Palermo, al Comando Carabinieri Agrigento, all’Arpa Agenzia regionale protezione ambiente, alla Polizia Provinciale, e all’Azienda sanitaria provinciale, ha segnalato, documentando in video, oltre il degrado igienico e ambientale che a suo avviso incombe in città, anche che l’isola ecologica di prossimità in contrada “Fondacazzo” trasformata in discarica abusiva. Discarica che , a detta di Di Rosa, “trasferiranno”.