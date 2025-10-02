Piparo: “Con orgoglio e senso di responsabilità rassegno le mie dimissioni da Assessore comunale”

AGRIGENTO – «Ho rassegnato le mie dimissioni dall’incarico di Assessore comunale di Agrigento, ruolo che ho avuto l’onore di ricoprire da giugno 2023 grazie alla fiducia del mio partito e della comunità politica che si riconosce nella guida di Giorgia Meloni».

Con queste parole Gerlando Piparo ha annunciato la propria scelta, sottolineando come quella da lui vissuta sia stata «un’esperienza intensa e ricca di responsabilità, affrontata con orgoglio e nella consapevolezza di poter contribuire a migliorare la vita della città».

Durante il suo incarico, Piparo ha seguito alcuni progetti significativi: l’illuminazione dello stadio Esseneto, la riqualificazione della piscina comunale, l’efficientamento della palestra distrettuale di via dei Normanni, la realizzazione della palestra polivalente del Villaggio Mosè e la variazione dei confini comunali a beneficio del territorio. «Risultati – ha aggiunto – che porto con me come segno tangibile di un impegno costante, reso possibile dal sostegno politico e dal lavoro condiviso con tanti compagni di squadra».

«Rivendico con fierezza di essere un uomo di partito – ha proseguito –. Il mio percorso è stato formato dagli insegnamenti che, da sempre, Giorgia Meloni trasmette a chi crede in un’idea di politica fondata su serietà, lealtà, regole chiare e rispetto delle istituzioni».

Un pensiero commosso è andato anche al padre: «In questo cammino ho avuto un maestro silenzioso ma fondamentale: mio padre, che purtroppo non è più con me, e che mi ha insegnato con l’esempio il valore della serietà, dell’onestà e del rispetto umano. A lui devo la mia idea di servizio alla comunità, che resta il mio faro».

Infine, Piparo ha precisato il senso delle dimissioni: «Non rappresentano un passo indietro, ma un atto di responsabilità e di amore verso la città e il partito: un gesto che consegno con la serenità di chi sa di avere operato con dedizione, trasparenza e fedeltà ai valori ricevuti».

La conclusione è uno sguardo al futuro: «La mia storia politica continua, con lo stesso spirito con cui ho iniziato: servire la comunità, crescere nel partito, testimoniare nella vita pubblica quei valori che la mia famiglia e Giorgia Meloni mi hanno insegnato a considerare irrinunciabili».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp