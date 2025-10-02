Un’intera giornata immersi tra storia e scienza, a pochi passi dai resti dell’antica Akragas. Gli allievi della I A del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, curvatura archeologica, hanno preso parte alle attività di scavo condotte dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, sotto il coordinamento del professore Gianfranco Adornato, in convenzione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Il cantiere didattico riguarda l’area dell’Ekklesiasterion, l’antico edificio destinato alle assemblee cittadine, che sorge sul Poggio di San Nicola. Una collaborazione che il Liceo Empedocle ha fortemente voluto e che segna un passo importante verso una formazione sul campo, capace di arricchire la didattica tradizionale con esperienze concrete.

Accompagnati dai ricercatori e dagli archeologi impegnati nello scavo, gli studenti hanno potuto osservare da vicino le tecniche di indagine stratigrafica, comprendere il valore della documentazione dei reperti e respirare la quotidianità del lavoro sul terreno. Per molti di loro si è trattato della prima occasione di contatto diretto con la materialità del passato, un momento che ha dato forma e spessore alle nozioni apprese in classe.

«Vedere con i propri occhi ciò che spesso si studia solo nei libri è un privilegio – ha raccontato una delle studentesse – e questa esperienza ci ha fatto capire quanto sia importante tutelare e valorizzare il nostro patrimonio».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Dirigente scolastico, che ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un modello virtuoso di collaborazione tra scuola, università e istituzioni culturali, capace di promuovere educazione e cittadinanza attiva.

Il progetto, che prevede ulteriori momenti di approfondimento e formazione, conferma la convinzione che l’archeologia non sia solo conoscenza del passato, ma anche chiave per interpretare il presente con maggiore consapevolezza.

