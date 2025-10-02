L’ASD CastrumFavara vive un momento di profonda ristrutturazione interna: dopo l’esonero dell’allenatore, oggi sono arrivate anche le dimissioni del Direttore Sportivo, Salvatore Catania. Secondo quanto comunicato dalla società, la decisione è legata a divergenze gestionali e tecniche sul progetto da portare avanti nel proseguo del campionato.

“La società ha chiesto al Direttore Sportivo di rivedere la sua decisione – si legge nella nota ufficiale – ma le dimissioni sono state oggi irrevocabili”.

Catania riceve comunque il ringraziamento del club per il lavoro svolto in questo avvio di stagione.

Non solo il settore tecnico: la società ha voluto anche ringraziare il dottor Giovanni Taverna, che per motivi di salute aveva comunicato una settimana fa di non poter proseguire il suo impegno nell’area medica della squadra.

Un doppio cambiamento che segna una svolta significativa per il CastrumFavara, chiamato ora a riorganizzare la propria struttura per affrontare la stagione con nuove energie e strategie.

