Difende l’amico che sta litigando, e si prende una coltellata in faccia

Si è messo di mezzo per difendere un amico, all’esterno di una comunità per minori stranieri non accompagnati di Aragona, dove era ospite, e s’è preso una coltellata in faccia. Un 17enne tunisino, rimasto seriamente ferito, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Ad allertare, durante la notte, il 112, è stato il metronotte in servizio al nosocomio agrigentino. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, una volta giunti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto.

Lo stesso minorenne ferito ha raccontato che s’è preso una coltellata al volto durante una colluttazione con un connazionale per difendere, da un’aggressione, un terzo ragazzo. Gli agenti hanno avviato le indagini, per provare ad identificare chi ha sferrato il fendente al volto del diciassettenne.