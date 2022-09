Sorpresi a rubare all’interno di un cantiere: denunciati due fratelli

Sorpresi a rubare attrezzature utilizzate per le costruzioni edilizie, all’interno di un cantiere per la costruzione di due fabbricati bifamiliari, di via San Pio di Pietralcina, a Canicattì. I ladri avevano già sistemato i materiali in una Alfa Romeo 159 station wagon, ma non sono riusciti ad allontanarsi per l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti del Commissariato cittadino.

Due fratelli, un trentaseienne e un trentatreenne, entrambi di Canicattì, dopo la perquisizione personale e veicolare, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per furto in concorso. La refurtiva, puntelli metallici e altra attrezzatura, è stata recuperata, e restituita al titolare dell’impresa edile. Gli agenti hanno accertato, inoltre, che l’autovettura era priva di polizza assicurativa. E’ stata quindi sequestrata.