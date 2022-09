Danneggiate 5 mila piante di vite: intimidazione a coltivatore agricolo

Ignoti hanno tagliato i tiranti in ferro, e provocato l’abbattimento di 5 mila piante di vite, in un appezzamento di terreno, di contrada Grazia, a Naro. L’ammontare del danno è stato stimato in almeno 20 mila euro. A denunciarlo, alla Stazione dei carabinieri di Naro è stato il proprietario, un quarantaseienne, coltivatore agricolo, di Campobello di Licata. I militari dell’Arma hanno avvisato la Procura di Agrigento, ed avviato le indagini per tentare di risalire ai responsabili. Il danneggiamento è avvenuto nella notte fra l’uno e il due settembre.