Agrigento, 8 novembre – I maestri pizzaioli della rinomata pizzeria Sitàri, la più giovane espressione della tradizione culinaria della famiglia Sorce, approdano su Sky. Con la loro arte nella creazione di pizze identitarie e deliziose saranno protagonisti a “Parola di Chef”, su Gambero Rosso, il 10 novembre alle ore 17:00 (Canale 133/415).I fratelli Sorce, noti per la loro passione e maestria nell’arte della pizza, hanno deciso di condividere la loro esperienza culinaria con un pubblico più ampio attraverso il mezzo televisivo. La pizzeria Sitàri, situata al Villaggio Mosè Agrigento, è diventata un punto di riferimento per gli amanti della vera pizza italiana, grazie alla dedizione e all’attenzione per i dettagli dei fratelli Sorce.

Durante lo spettacolo, i telespettatori avranno l’opportunità di scoprire quali segreti si celano dietro la preparazione delle pizze di Sitàri, e riusciranno quali a sentirne il gusto. I fratelli Sorce sveleranno le tecniche tradizionali tramandate di generazione in generazione nella loro famiglia, offrendo una panoramica completa sulla creazione delle loro prelibatezze. L’appuntamento sul Canale 133/415 di Sky il 10 novembre alle ore 17:00 promette di essere un’esperienza gustosa e coinvolgente per tutti gli amanti della pizza e per coloro che desiderano conoscere l’arte racchiusa in questo piatto iconico italiano.