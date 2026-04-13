Il Comune di Grotte, in qualità di Ente capofila di un’aggregazione che coinvolge i territori di Aragona, Bompensiere, Campofranco, Milena, Montedoro, Racalmuto, Raffadali, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta e Sutera, comunica con soddisfazione l’avvio del progetto formativo “Gestione e innovazione nella PA”. A darne notizia il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza. L’iniziativa è stata selezionata e interamente finanziata nell’ambito dell’Avviso nazionale PerForma PA, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da Formez PA, per un importo di 109.775,59 euro.

Il progetto rientra tra gli interventi del Pnrr, volti a valorizzare il capitale umano delle Pubbliche Amministrazioni locali attraverso lo sviluppo di competenze digitali e tecniche d’avanguardia ed è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. Il piano formativo, che prevede complessivamente 300 ore di attività in modalità webinar sincrono, è stato strutturato per rispondere concretamente ai fabbisogni dei Comuni aggregati.

Il programma si articola in quattro aree strategiche:

Digitalizzazione e Sicurezza: transizione digitale, atti amministrativi nativi digitali e protocolli di cyber security;

Appalti Pubblici: approfondimento del Nuovo Codice (D.Lgs n. 36/2023), gestione del Mepa e digitalizzazione dei contratti;

Gestione Contabile e Responsabilità: regolarità amministrativa, gestione dei debiti fuori bilancio e rendicontazione su sistema ReGiS per i fondi Pnrr;

Atti e Procedimenti Amministrativi: tecniche di redazione di delibere e determine, diritto di accesso (Foia e documentale) e tutela della privacy (Gdpr).

Le attività formative inizieranno il 1° aprile 2026 e si concluderanno il 30 maggio 2026, segnando un passo fondamentale verso una Pubblica Amministrazione moderna, digitale e preparata alle sfide del futuro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp