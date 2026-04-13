Due pagine, stesso tema, ma uno sguardo che cambia completamente prospettiva. La Sicilia e Il Giornale di Siciliaraccontano il momento del centrodestra agrigentino con approcci diversi, quasi opposti per tono e lettura politica.

Nel pezzo firmato da Gioacchino Schicchi su La Sicilia, il racconto è quello di una coalizione che fatica a trovare una sintesi. Il focus è sullo stallo, sui veti incrociati, sulle responsabilità distribuite tra i partiti e su una lunga lista di nomi “bruciati” nel giro di poche ore. In questo contesto torna in scena Luigi Gentile, figura con esperienza e un profilo ritenuto autorevole, che potrebbe rappresentare una soluzione condivisa. Ma anche qui il condizionale è d’obbligo: più che una candidatura solida, appare come l’ennesimo tentativo di uscire da una fase di impasse. Il tono è critico, quasi disincantato, e mette in evidenza le crepe interne alla coalizione, incapace – finora – di esprimere una guida.

Diversa l’impostazione del Giornale di Sicilia, che sceglie una chiave più “operativa”. Il titolo parla di “rush finale” e di quattro candidati sul tavolo: Marco Zambuto, Paola Antinoro, Lillo Firetto e Giuseppe Gramaglia. Qui, nel pezzi durante da Paolo Picone, l’accento è sul metodo e sul percorso: il centrodestra è in ritardo, ma si starebbe avviando verso una scelta, con l’obiettivo di chiudere a breve e avviare la campagna elettorale. Non mancano le tensioni, ma vengono raccontate come parte di una trattativa politica ancora aperta, non come un blocco definitivo.

In mezzo, emerge anche la dinamica degli altri schieramenti, con il centrosinistra già in campo e realtà civiche come quella di Michele Sodano in movimento, elementi che aumentano la pressione su una coalizione che non può più permettersi di temporeggiare.

La differenza tra i due articoli è tutta qui: La Sicilia fotografa una crisi, il Giornale di Sicilia prova a raccontare una possibile uscita.

Due letture che, messe insieme, restituiscono l’immagine più realistica del momento: un centrodestra sospeso tra difficoltà evidenti e la necessità, ormai urgente, di trovare una sintesi.

L’immagine di copertina è realizzata con un fotoritocco con l’ausilio del web

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