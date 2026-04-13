Prosegue il ciclo di incontri con gli istituti scolastici secondari della provincia di Agrigento, promosso e organizzato dal settore istruzione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e scuola. Stamani il presidente Giuseppe Pendolino e la dirigente del settore istruzione, Maria Antonietta Testone, si sono recati in visita all’Istituto di Istruzione Superiore “Amato Vetrano” di Sciacca, partecipando attivamente a un importante momento di confronto, crescita e condivisione con la comunità scolastica.

A fare gli onori di casa la dirigente scolastica, Nellina Limbrici, che ha accolto le autorità presenti e gli studenti. A sottolineare il valore di questi incontri il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, insieme al comandante provinciale dei Carabinieri Nicola De Tullio, alla dirigente del Commissariato di Sciacca Chiara Sciarabba. Presenti anche il vicepresidente del Libero Consorzio Domenico Scicolone, e i Consiglieri delegati, Alessandro Grassadonio e Giuseppe Ambrogio.

«E’ stata un’importante occasione per stare accanto ai nostri giovani, promuovendo i valori della legalità, del rispetto e della collaborazione tra istituzioni e scuola», ha dichiarato il presidente Giuseppe Pendolino. L’iniziativa si inserisce in un più articolato percorso finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni e al rafforzamento della presenza delle istituzioni nel contesto educativo del territorio.

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