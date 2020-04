Didattica a distanza, a scuola si consegnano i tablet

Didattica a distanza, lunedì mattina, Luigi Costanza, preside dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini consengerà i tablet in comodato d’uso secondo la graduatoria redatta in base alle richieste pervenute in istituto.

Come previsto nel bando saranno consegnati per prima i tablet agli alunni delle classi 3 di scuola “media ” , mentre nei giorni a seguire saranno consegnati agli altri ragazzi secondo l’ordine di graduatoria. Sarà cura degli uffici di segreteria avvisare gli interessati” ha spiegato il preside.