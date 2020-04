Scende sotto quota 500 il numero dei pazienti Covid ricoverati in Sicilia: secondo i dati della presidenza della Regione sono 493 i positivi che stanno facendo ricorso alle cure degli ospedali dell’Isola, 17 meno di ieri. Di questi, 32 sono in terapia intensiva. Sono 1.827, invece, i positivi per i quali e’ stata disposta la misura dell’isolamento domiciliare.