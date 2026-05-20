La stagione fiscale 2026 si apre in un contesto di profondo rinnovamento.

La riforma IRPEF cambia le regole del gioco per i contribuenti e orientarsi tra nuove aliquote, detrazioni rimodulate e scadenze ravvicinate non è mai stato così complesso. È qui che entra in campo il CAF 50&Più di Confcommercio Agrigento: un presidio professionale e istituzionale al servizio di lavoratori dipendenti, pensionati e famiglie, con l’obiettivo di trasformare un adempimento oneroso in un’opportunità concreta di risparmio fiscale.

Il consolidamento della riforma IRPEF introduce cambiamenti strutturali che impatteranno direttamente sui bilanci familiari. Il CAF 50&Più ha analizzato le principali novità operative per il Modello 730/2026, relativo all’anno d’imposta 2025:

IRPEF a tre scaglioni: si consolida la riduzione strutturale delle aliquote, con benefici diffusi su buona parte dei contribuenti;

si consolida la riduzione strutturale delle aliquote, con benefici diffusi su buona parte dei contribuenti; Lavoro dipendente più tutelato: la detrazione massima sale a 1.955 euro per i redditi fino a 15.000 euro; una detrazione aggiuntiva specifica copre le fasce tra i 20.000 e i 40.000 euro;

la detrazione massima sale a 1.955 euro per i redditi fino a 15.000 euro; una detrazione aggiuntiva specifica copre le fasce tra i 20.000 e i 40.000 euro; Trattamento integrativo rimodulato: proporzionale al periodo di lavoro effettivo, scatta quando l’imposta lorda supera la detrazione da lavoro dipendente ridotta di 75 euro;

proporzionale al periodo di lavoro effettivo, scatta quando l’imposta lorda supera la detrazione da lavoro dipendente ridotta di 75 euro; Carichi familiari rivisti: le detrazioni per i figli cessano al compimento dei 30 anni, con l’unica eccezione dei figli con disabilità, per i quali il diritto resta senza limiti anagrafici; per gli altri familiari, restano detraibili i soli ascendenti conviventi;

le detrazioni per i figli cessano al compimento dei 30 anni, con l’unica eccezione dei figli con disabilità, per i quali il diritto resta senza limiti anagrafici; per gli altri familiari, restano detraibili i soli ascendenti conviventi; Tetto per i redditi sopra i 75.000 euro: introdotto un meccanismo progressivo di riduzione delle spese detraibili, che impone una pianificazione fiscale più attenta;

introdotto un meccanismo progressivo di riduzione delle spese detraibili, che impone una pianificazione fiscale più attenta; Istruzione e casa: il limite detraibile per le spese scolastiche sale a 1.000 euro per studente; sul fronte edilizio, la detrazione ordinaria scende al 36%, ma rimane al 50% per le abitazioni principali dei proprietari.

Antonio Giardina, direttore di Confcommercio Agrigento, sottolinea:

“La riforma IRPEF 2026 rappresenta un passaggio cruciale per i contribuenti. Più che una semplice revisione tecnica, è una trasformazione strutturale del sistema fiscale che richiede attenzione, preparazione e la guida di esperti. Il CAF 50&Più di Confcommercio Agrigento è punto di riferimento per tutti coloro che vogliono affrontare questa stagione dichiarativa con serenità e consapevolezza. L’impegno è quello di offrire non solo supporto tecnico, ma anche un rapporto umano e di fiducia: perché ogni famiglia, ogni lavoratore, ogni pensionato merita risposte chiare e un’assistenza su misura. L’invito è quello di non aspettare: presentare la dichiarazione in anticipo significa ottenere rimborsi più rapidi e affrontare ogni adempimento senza affanni.”

Il termine ultimo per la presentazione telematica del Modello 730 è fissato al 30 settembre 2026, ma attendere l’ultimo momento è una scelta rischiosa. Presentare la dichiarazione in anticipo significa consentire agli operatori un controllo documentale rigoroso, evitare colli di bottiglia burocratici e soprattutto ottenere i rimborsi spettanti — direttamente in busta paga o nella rata della pensione — già nei primi mesi estivi.

Il Modello 730 offre vantaggi concreti: nessun calcolo complesso a carico del contribuente, possibilità di presentazione congiunta tra coniugi e gestione automatizzata dei conguagli a credito o a debito.

L’assistenza del CAF 50&Più di Confcommercio Agrigento va oltre la semplice compilazione del modello dichiarativo. Gli uffici offrono infatti consulenza integrata per:

calcolo dell’ISEE;

dichiarazioni IMU;

compilazione dei modelli RED.

“Apriamo le porte a una gestione serena e organizzata delle scadenze, offrendo risposte chiare e un supporto su misura per ogni esigenza.”

Per fissare un appuntamento o ricevere informazioni dettagliate sulla documentazione necessaria, è possibile recarsi presso la sede di Via Imera 223/C ad Agrigento oppure contattare gli uffici attraverso i canali telefonici e telematici ufficiali.

“Non aspettare: ogni giorno in più di anticipo è un vantaggio in più.”

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