Infortunio sul lavoro poco prima delle 13 a Lampedusa. Un operaio trentenne è caduto dentro una cisterna che stava pulendo. E’ accaduto, in via Vittorio Emanuele, in un’abitazione privata. Il lavoratore è stato recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale.

Con un’ambulanza è stato trasferito al Poliambulatorio per le cure necessarie. Non è in gravi condizioni. In via Vittorio Emanuele, a pochissima distanza dal Comune, sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza cittadina che hanno ricostruito cosa è accaduto.

Il giovane stava pulendo la cisterna, quando all’improvviso, è scivolato dentro.

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