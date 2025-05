In provincia di Agrigento nuovi presìdi territoriali per l’assistenza previdenziale: il Patronato 50&Più Enascorafforza la propria presenza ad Agrigento, Sciacca e Licata.

Una rete di servizi sempre più capillare e vicina alle persone: è questo l’obiettivo che il Patronato 50&Più Enascodella sede provinciale di Agrigento, sotto la responsabilità di Claudio Iacono, sta concretamente perseguendo con l’apertura di tre nuovi sportelli zonali nelle città di Sciacca, Licata e Agrigento. Un traguardo significativo che potenzia l’offerta di assistenza e consulenza per i cittadini del territorio, garantendo professionalità, prossimità e risposte su misura.

Il Patronato 50&Più Enasco, struttura del sistema Confcommercio, si conferma ancora una volta un punto di riferimento affidabile nel panorama dei servizi alla persona, specializzato nella tutela previdenziale e assistenziale. Le nuove sedi operative rappresentano una risorsa fondamentale per il cittadino che necessita di orientamento su pensioni, contributi, invalidità, Legge 104, disoccupazione, assegni familiari e tutte le principali prestazioni erogate da INPS, INAIL o da altri enti di protezione sociale.

Accanto al supporto previdenziale, il sistema 50&Più Enasco integra anche l’offerta del CAF, mettendo a disposizione un’ampia gamma di servizi fiscali tra cui modello 730, IMU, dichiarazioni di successione, RED, ISEE, offrendo consulenze puntuali e aggiornate sulle agevolazioni sociali.

«Con l’apertura di queste nuove sedi – ha affermato Claudio Iacono (FOTO), responsabile provinciale del Patronato 50&Più Enasco – rafforziamo la nostra missione di vicinanza e supporto. È un impegno concreto per garantire ai cittadini dei territori di Licata, Sciacca e Agrigento un accesso facilitato a servizi di qualità, con risposte personalizzate e tempestive. Vogliamo che ogni cittadino trovi nei nostri sportelli un interlocutore competente, umano e disponibile».

Il Patronato 50&Più Enasco della provincia di Agrigento si conferma dunque non solo un presidio tecnico, ma anche un presidio sociale di riferimento per il territorio, capace di rispondere ai bisogni crescenti della popolazione, in particolare delle fasce più fragili. Un modello virtuoso di assistenza integrata che unisce competenza, accessibilità e sensibilità, contribuendo al benessere e alla coesione della comunità agrigentina.

