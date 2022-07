“Il caso Bontempelli” presentato all’Accademia di Belle Arti

Il magistrato del Consiglio di Stato , Paolo Aquilanti, ha presentato, all’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, il volume “Il caso Bontempelli”. Presenti, oltre l’autore, Paolo Giansiracusa, Alessandro Pagano, Beniamino Biondi. A coordinare Elisa Cusumano. Paolo Aquilanti ricostruisce con acume le circostanze che portarono al diniego di convalida della carica di senatore nei confronti del narratore del “realismo magico”, Massimo Bontempelli, candidato frontista eletto a Siena per il Senato nel 1948. Una vicenda singolare, soprattutto se raffrontata a quanto accadde in altre istituzioni, tra cui la magistratura, ed una perdita per la ricchezza del dibattito nella prima legislatura repubblicana.