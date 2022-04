Di Rosa sospende la protesta e va a pranzo con Miccichè

Giuseppe Di Rosa ha sospeso lo sciopero della fame, ha rimosso la catena, ed ha pranzato con il sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Il primo cittadino ha dichiarato: “Ho chiesto a Giuseppe Di Rosa, vice presidente provinciale Codacons, di sospendere lo sciopero della fame e l’ho invitato a pranzo per affrontare le questioni poste nel corso della sua plateale protesta davanti il palazzo municipale – ha detto Micciché -. È stato un incontro cordiale e sereno. Io e Giuseppe Di Rosa, è bene sottolinearlo, siamo dalla stessa parte, perseguiamo tutti e due il bene comune nel rispetto della trasparenza e della legalità. A dimostrazione di ciò – conclude il sindaco -, gli ho comunicato e comunico ai miei concittadini, che per quanto riguarda l’acquisto dei Suv, il Comune è ancora in attesa della risposta da parte del Ministero in merito alle procedure seguite dagli uffici Comunali”.

“Da stamattina e fino a quando non sarò ricevuto dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e dal ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti, inizio uno sciopero della fame e sono incatenato in Piazza Pirandello, la mia protesta è per ridare dignità al popolo agrigentino, che oggi viene bistrattato da chi amministra”, aveva annunciato, ieri mattina, il vice presidente del Codacons, che aveva dato vita alla plateale protesta davanti al Comune di Agrigento, dove si era incatenato a un palo esponendo uno striscione. L’intervento del sindaco Miccichè gli ha fatto cambiare idea.