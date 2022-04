Simona Manganella nuovo segretario provinciale della UilTemp

Partecipato il 4° Congresso della UILTEMP Agrigento che si è tenuto nei locali della CST UIL di Agrigento, nella sala Bruno Buozzi . Il Congresso , presieduto dal Segretario Generale della Uil di Agrigento, Gero Acquisto, si è aperto con la relazione del Segretario uscente Roberto Migliara, che ha celebrato il valore sociale e il ruolo fondamentale che in questi tempi difficili il sindacato svolge nel nostro territorio a difesa e tutela di un comparto particolarmente soggetto al precariato e alla instabilità.

Il Segretario generale, Gero Acquisto ha sottolineato l’importanza dell’essere presenti e impegnati in un territorio martoriato come quello agrigentino.

Il Congresso Provinciale ha eletto con l’unanimità dei delegati Simona Manganella nel ruolo di Segretario Generale UILTEMP di Agrigento. Simona Manganella ha ringraziato i delegati per la fiducia che le hanno concesso e ha accolto il nuovo incarico come

“un’opportunità di crescita professionale.”

A concludere i lavori Danilo Borrelli , Segretario Regionale UILTEMP Sicilia.