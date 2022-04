Covid in provincia di Agrigento: altri 314 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima per Covid, ma diagnosticati altri 314 nuovi casi positivi, a fronte di 2.374 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 89.645 (1 marzo 2020 – 26 aprile 2022). In totale i guariti sono 81.212. Gli attuali positivi sono 7.904, di cui 7.864 in isolamento domiciliare, e 40 ricoverati in ospedale. Salgono a 3 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 15 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 20 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, uno in un ospedale fuori provincia, e uno nella struttura lowcare di Sciacca. Complessivamente 530 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 395.926 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 26 aprile 2022 sono 1.093.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 26 aprile: Agrigento 12.056 (1.093 attuali contagiati, 10.912 guariti e 51 deceduti); Alessandria della Rocca 422 (24 attuali contagiati, 397 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.657 (247 attuali contagiati, 1.404 guariti e 6 deceduti); Bivona 604 (90 attuali contagiati, 513 guariti e 1 deceduto); Burgio 394 (48 attuali contagiati, 343 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 293 (14 attuali contagiati, 276 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 528 (29 attuali contagiati, 493 guariti, e 6 deceduti); Camastra 482 (33 attuali contagiati, 443 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.377 (103 attuali contagiati, 1.271 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.267 (191 attuali contagiati, 2.057 guariti, e 19 deceduti); Canicattì 8.972 (679 attuali contagiati, 8.237 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.565 (148 attuali contagiati, 1.410 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 663 (52 attuali contagiati, 605 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 664 (55 attuali contagiati, 605 guariti e 4 deceduti); Cianciana 668 (46 attuali contagiati, 616 guariti e 6 deceduti); Comitini 195 (11 attuali contagiati, e 184 guariti); Favara 8.614 (921 attuali contagiati, 7.662 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.066 (69 attuali contagiati, 994 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 259 (31 attuali contagiati, 227 guariti e 1 deceduto); Licata 7.112 (776 attuali contagiati, 6.297 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 270 (14 attuali contagiati, 255 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.098 (212 attuali contagiati, 1.870 guariti e 16 deceduti); Montallegro 519 ( 41 attuali contagiati, 471 guariti e 7 deceduti); Montevago 394 (41 attuali contagiati, 351 guariti e 2 deceduti); Naro 1.319 (80 attuali contagiati, 1.226 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.513 (259 attuali contagiati, 5.217 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.648 (316 attuali contagiati, 3.315 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.692 (156 attuali contagiati, 1.531 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.674 (236 attuali contagiati, 2.420 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.457 (130 attuali contagiati, 2.313 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.032 (84 attuali contagiati, 944 guariti e 4 deceduti); Ribera 4.008 (167 attuali contagiati, 3.809 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 712 (122 attuali contagiati, 563 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 597 (128 attuali contagiati, 459 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.566 (136 attuali contagiati, 1.424 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 279 (57 attuali contagiati, 221 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 408 (49 attuali contagiati, 358 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.137 (83 attuali contagiati,1.044 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 618 (47 attuali contagiati, 568 guariti e 3 deceduti); Sciacca 6.879 (741 attuali contagiati, 6.092 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.172 (95 attuali contagiati, 1.070 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 245 (39 attuali contagiati, 205 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.