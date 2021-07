Di Rosa: “A rischio contributi di oltre 97mila euro per la biblioteca di Villaseta”

“Agrigento rischia di perdere 97.812,69 € di contributo per un progetto sulla BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLASETA.” L’allarme arriva dal vice presidente codacons, Giuseppe Di Rosa che chiede le dimissioni dei responsabili. “Valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali nel Mezzogiorno come luoghi di incontro, strumenti di coesione e di inclusione sociale, spazi di rigenerazione urbana.”

Con questo obiettivo, Fondazione CON IL SUD con il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno promosso per il biennio 2018-2019 un bando “Biblioteche e Comunità”. Il Bando rivolto alle organizzazioni del Terzo settore puntava a sostenere progetti socio-culturali che coinvolgano le biblioteche nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2018-2019. Per Agrigento, ha partecipato al bando l’associazione AICS che con il partenariato con la sua associata TTT – “Tierra Techo Trabajo” classificandosi 4° su 11 posti utili e ricevendo il contributo di 97.812,69. “Abbiamo inviato una Pec con richiesta di accesso agli atti- conclude Di Rosa- se il nostro ufficio legale dovesse riscontrare “dolo” da chiunque esso sia stato a osteggiare il progetto, denunceremo tutto alle autorità giudiziarie”.