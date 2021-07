Akragas: il nuovo portiere è il talentuoso Federico La Rosa

Entra nel vivo il mercato di rafforzamento dell’Akragas per il prossimo campionato di Eccellenza. La Società biancazzurra, dopo l’ingaggio dell’esterno offensivo Angelo Azzara e del centrocampista Francesco Corso, piazza un altro importante colpo con la firma del portiere Federico La Rosa, ex Siracusa Calcio. Originario di Catania, classe 2001, il giovane e nuovo portiere dell’Akragas è cresciuto nel settore giovanile del Crotone. Ha giocato anche in Serie D con il Castrovillari e il Gravina. Nel 2018 è stato convocato nella Nazionale Italiana Under 17 di Serie B per partecipare e vincere da protagonista il prestigioso torneo Internazionale, Under 17, Supercupni 2018 che si è svolto in Irlanda del Nord. Federico La Rosa è un’estremo difensore di gran fisico e di grandissima professionalità, agile e reattivo, volontà, impegno e tanta voglia di crescere ed emergere in maniera definitiva. Federico La Rosà questa mattina ha firmato la lista presso la segreteria dell’Akragas allo stadio Esseneto di Agrigento.