Devozione e fede nel centro storico di Agrigento: la Polizia festeggia il patrono San Michele Arcangelo

Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Michele – Badiola nel centro storico di Agrigento, la solenne celebrazione in onore di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. La Santa Messa è stata officiata da monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, insieme al cappellano della Polizia di Stato Don Maurizio Di Franco e a Don Sergio Bonvissuto.

Alla cerimonia liturgica hanno preso parte le massime Autorità militari e civili della provincia, insieme ai dirigenti e al personale della Polizia di Stato, uniti in un momento di profonda riflessione e devozione.

Al termine della funzione religiosa, le celebrazioni sono proseguite presso la Sala “San Michele” della Questura, dove il questore Tommaso Palumbo ha consegnato prestigiosi riconoscimenti e premi di servizio al personale che si è particolarmente distinto in importanti operazioni. Un momento speciale per ringraziare le donne e gli uomini in divisa che, ogni giorno con dedizione e spirito di sacrificio, vigilano sulla sicurezza della nostra comunità.

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