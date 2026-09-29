Agrigento, “Io non ci casco”: alla Festa dei Nonni una giornata contro le truffe agli anziani

Il 2 ottobre al Centro Commerciale Città dei Templi un punto informativo promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali. Forze dell’ordine ed esperti incontreranno anziani e famiglie per spiegare come riconoscere e prevenire i raggiri.

AGRIGENTO – Telefonate sospette, falsi operatori, finti parenti e richieste di denaro. Sono alcune delle modalità utilizzate per mettere a segno truffe ai danni delle persone anziane. Proprio alla prevenzione sarà dedicata la giornata organizzata ad Agrigento in occasione della Festa dei Nonni, venerdì 2 ottobre. Sono gli stessi rischi richiamati nella locandina dell’iniziativa, che invita i cittadini a informarsi su come riconoscere gli inganni e difendersi. FESTA DEI NONNI – 2026 – locand…

L’iniziativa, denominata “Io non ci casco – Insieme contro le truffe”, è promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento, guidato dall’assessora Roberta Lala, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali.

Per tutta la giornata, negli spazi del Centro Commerciale Città dei Templi, sarà allestito un punto informativo al quale anziani, familiari e cittadini potranno rivolgersi per ricevere indicazioni e consigli pratici. L’obiettivo è fornire gli strumenti per riconoscere i principali tentativi di raggiro e sapere come comportarsi davanti a situazioni sospette. La locandina annuncia anche la presenza delle forze dell’ordine e di esperti, oltre alla distribuzione di materiale informativo. FESTA DEI NONNI – 2026 – locand…

Il Comune porta avanti da tempo attività di sensibilizzazione attraverso il progetto “Io non ci casco”, finanziato dal Ministero dell’Interno e rivolto alla tutela della popolazione anziana.

A incontrare i cittadini saranno Teresa Urso, psicologa e coordinatrice del progetto, l’ispettore Fabio Condello e l’assistente capo coordinatore Salvatore Capraro della Polizia Postale, insieme a Claudio Iacono, in rappresentanza dell’associazione 50&Più. Sarà possibile raccontare eventuali esperienze, porre domande e ricevere indicazioni sui comportamenti da adottare per ridurre il rischio di cadere nelle trappole dei truffatori.

Nel corso della giornata è previsto anche un momento di confronto alla presenza del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, del sindaco Michele Sodano, dell’assessora Roberta Lala e della direttrice del Centro Commerciale Città dei Templi Elisa La Rocca.

L’appuntamento è dunque per venerdì 2 ottobre, per l’intera giornata, al Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento. La partecipazione è libera e aperta a tutti. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agrigento al numero 0922 590110.

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