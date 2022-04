Come diventare un riflessologo plantare

Più o meno tutti hanno sentito parlare di riflessologia plantare, ma pochi sanno di cosa si tratti veramente la figura del riflessologo plantare. Questa figura è un operatore che si occupa di allineare corpo e mente nel benessere generale.

Lo stress e le tensioni sono causate da disquilibri interni al corpo, il riflessologo è colui che tramite la manipolazione plantare è in grado di riallineare tutti gli squilibri agendo sulla circolazione sanguigna e linfatica e infine sul riequilibrio del sistema nervoso in generale.

Lavorare sul piede è come avere tra le mani il “telecomando” del nostro fisico, alzando il volume di ciò che è represso e abbassandolo di ciò che invece è esaltato. La capacità professionale del riflessologo sta nel saper riattivare il sistema nervoso che risulta “bloccato” in determinate zone e che quindi abbassano il livello delle funzioni organiche.

Quindi la tecnica della riflessologia plantare ha un approccio globale al corpo, rilassa tutto il corpo per curare l’organo specifico, quando si instilla la tranquillità viene abbattuto lo stress, e di conseguenza tutto il corpo ne giova.

La riflessologia plantare può essere d’aiuto in un sacco di patologie, sia fisiche che mentali, come:

depressione;

disturbi del sonno;

dolori neuromuscolari;

dolori alla schiena e al collo;

problemi del metabolismo;

intolleranze alimentari;

reflusso gastroesofageo;

cattiva digestione;

gastrite;

colite;

Stitichezza;

addome gonfio;

riequilibrio del senso di fame;

disturbi del ciclo mestruale;

amenorrea e dismenorrea;

disagi della menopausa;

aumento di peso;

stanchezza cronica;

piedi e gambe gonfie;

alluce valgo.

Per lavorare in questo campo quello che serve è seguire un corso riflessologia plantare online, il che è una comodità, perché grazie alla fruizione del corso online non ci saranno più scuse: infatti potrai seguire le videolezioni in qualsiasi momento della giornata, con la sicurezza di essere seguito da tutor esperti e qualificati a tua completa disposizione.

Lo studio parte dalle nozioni base di riflessologia, per passare poi agli aspetti della riflessologia psicosomatica, ovvero la “lettura” del piede, per interpretare i disturbi e approfondimenti vari anche sulla riflessologia dei palmi delle mani.

Aprire uno studio in proprio ti consentirà di avere un lavoro in cui il focus è quello di vedere il benessere impregnare le persone che verranno da te a chiedere aiuto. In quanto a compensi, i prezzi variano se la seduta viene effettuata in studio o a domicilio: infatti in quest’ultimo caso il prezzo ovviamente salirà. Mentre la quantità di sedute per risolvere il problema varierà giocoforza a seconda dell’intensità del problema e soprattutto saranno più frequenti le sedute nel momento acuto, mentre poi si potranno dilazionare nel periodo di mantenimento. L’operatore riflessologo quindi potrà lavorare in un suo studio o come dipendente.

In entrambi i casi sarebbe interessante abbinare alla formazione come riflessologo anche un diploma massaggio online, così da essere preparati in settori comunicanti e quindi avere più possibilità di trovare lavoro oppure offrire più servizi ai propri clienti.

Esistono tanti centri che ricercano figure con più skills in modo da poter ottimizzare tempi e retribuzioni, ma al tempo stesso offrire persone preparate ai propri clienti.