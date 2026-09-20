Complessivamente 23 alberi di ulivo sono stati tagliati, l’altra notte, in un terreno di proprietà di un pensionato settantenne. Su quella che sembrerebbe una vera e propria intimidazione stanno indagando i carabinieri, ai quali l’uomo si è rivolto per sporgere denuncia. La devastazione si è verificata in contrada “Venaria”, nelle campagne di Santa Margherita di Belìce.

I responsabili – difficile, anzi impossibile, pensare che abbia agito un delinquente solitario – si sono intrufolati nell’uliveto, ed hanno tagliato i tronchi delle piante, danneggiandole irrimediabilmente. E’ stato lo stesso proprietario del fondo, l’indomani mattina, a fare la scoperta degli alberi rasi al suolo. Da lì a poco ha presentato denuncia ai carabinieri della locale stazione che, riguardo al movente, non escludono al momento alcuna ipotesi.

Una relazione è stata inviata alla Procura di Sciacca, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp