Maltempo ad Agrigento, acqua dalle pareti e abitazione allagata in via Francesco Sala

La pioggia che nel pomeriggio ha provocato allagamenti e disagi in diverse zone di Agrigento ha creato problemi anche alle abitazioni. Una segnalazione arriva da via Francesco Sala, dove un residente racconta di essersi ritrovato con alcuni locali invasi dall’acqua, che sarebbe penetrata attraverso le pareti.

Il problema interesserebbe un immobile che si trova al di sotto della quota di via Botteghelle, in una zona nella quale è nota la presenza di ipogei nel sottosuolo.

Secondo la ricostruzione del residente, che naturalmente dovrà essere verificata attraverso accertamenti tecnici, il problema potrebbe essere collegato alla vecchia rete fognaria. L’uomo sostiene che durante i lavori eseguiti diversi decenni fa parte degli ipogei sarebbe stata interessata dal materiale proveniente dagli scavi e che, con il trascorrere del tempo, eventuali cedimenti avrebbero potuto compromettere alcune tubazioni.

«L’acqua, invece di defluire nella fogna, finisce negli ipogei che si trovano a livello delle nostre abitazioni», racconta il cittadino. Da qui, secondo la sua testimonianza, l’acqua sarebbe arrivata fino all’immobile di via Francesco Sala, fuoriuscendo dalle pareti e allagando i locali.

Adesso la preoccupazione riguarda soprattutto le conseguenze dell’infiltrazione. Pareti impregnate d’acqua, rischio di muffa e timore che il problema possa ripetersi in occasione delle prossime piogge.

La segnalazione pone quindi anche un problema che va oltre l’emergenza di queste ore: sarà necessario verificare da dove provenga effettivamente l’acqua e quali siano le condizioni della rete fognaria e del sottosuolo in questo tratto del centro cittadino, per stabilire le cause dell’allagamento e gli eventuali interventi necessari.

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