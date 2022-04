Hanno sfondato il vetro della portiera lato guida di un’Audi, e dall’abitacolo hanno portato via un borsello con all’interno 105 euro, carta bancomat e documenti del proprietario. La vettura, parcheggiata in via Monforte nel centro di Canicattì’, è di proprietà di un romeno trentaquattrenne, da tempo domiciliato nella città dell’uva Italia. Ad indagare sono i poliziotti del Commissariato cittadino, che hanno raccolto la denuncia di furto a carico di ignoti.