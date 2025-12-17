Nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare ha ripetutamente violato la misura e avrebbe insultato, minacciato e picchiato la convivente coetanea. A mettere fine alle violenze sono stati i carabinieri e la procura. Un trentenne disoccupato, residente a Sciacca, è stato arrestato dai militari del Reparto Territoriale dell’Arma.

Data esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Palermo. Il giovane, indagato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo le formalità di rito è stato condotto alla locale Casa circondariale. I carabinieri hanno avviato l’iter del cosiddetto “Codice rosso”.

