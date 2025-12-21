Il reparto della Polizia Penitenziaria di Agrigento ha subito l’ennesima aggressione da parte di un detenuto. Nella serata di ieri, si legge in una nota da parte della segreteria Nazionale Consipe, un soggetto ricoverato presso il reparto di Psichiatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, senza apparente motivazione, si è scagliato contro gli agenti incaricati del piantonamento, creando gravi difficoltà nella gestione sia il personale di Polizia Penitenziaria sia il personale sanitario.

Il detenuto, che già in diverse altre occasioni ha aggredito operatori e poliziotti penitenziari, è stato immobilizzato anche al fine di tutelare anche la sua incolumità. I poliziotti penitenziari coinvolti nell’aggressione, nel tentativo di contenere e immobilizzare il detenuto, hanno dovuto ricorrere alle cure del locale Pronto Soccorso.

“La gestione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche rappresenta ormai una delle principali criticità che affliggono l’Amministrazione Penitenziaria. Come tristemente noto, tali soggetti sono difficilmente gestibili anche all’interno di reparti psichiatrici ospedalieri; risulta pertanto quasi impossibile garantire sicurezza e trattamento adeguato all’interno degli istituti penitenziari, soprattutto quando questi detenuti vengono collocati in sezioni ordinarie insieme ad altri ristretti”, si legge in una nota della segreteria nazionale Consipe.

