Concluso il tesseramento a Forza Italia nel 2025. In Sicilia si registra un boom di tesserati: una prima stima parziale colloca l’asticella a circa 50mila contro le 13.500 dello scorso anno. Più che triplicati gli iscritti, con percentuali in aumento in tutte le province, con punte ad Agrigento, Palermo e Catania. L’isola si piazzerebbe così sul podio nazionale insieme a Lombardia e Lazio per numero di tesserati.

“Forza Italia è sui 250mila iscritti – afferma il segretario nazionale, Tajani -. L’anno scorso erano stati 150mila a livello nazionale, 111mila nel 2023. Se si iscrivono vuol dire che c’è un fermento positivo ed è un bene se si trasforma in dibattito politico, ma non se è meglio Tajani o meno, bensì sui contenuti”. In Sicilia, nella prospettiva a breve del congresso regionale, Agrigento, Palermo e Catania avrebbero superato le 10mila tessere ciascuna.

E Agrigento e Palermo ne conterebbero di più rispetto a Catania. In aumento gli iscritti anche a Siracusa, dove se ne conterebbero circa 6mila. Altrettante tessere a Messina, mentre a Trapani si sfiorano le 4mila. Nel 2024 in totale le tessere erano state 13.500 in tutta la Sicilia, Agrigento prima provincia con 3.500 iscritti. Numeri più che triplicati nel 2025. Non tutti gli iscritti di quest’anno, però, potranno votare per il nuovo segretario regionale.

Una annotazione: Agrigento conta 407.228 abitanti. Se 10.000 sono le tessere nella provincia agrigentina, allora Forza Italia agrigentina ha 1/5 del partito.

