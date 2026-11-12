Nuovo sopralluogo del consigliere comunale Marcello Fattori in via Rosario Di Salvo e viale Cannatello. Un’interrogazione è già stata presentata ma deve ancora essere discussa: «I residenti chiedono risposte e interventi urgenti».

AGRIGENTO – Allagamenti durante le piogge e criticità della rete fognaria tornano al centro delle segnalazioni dei residenti del Villaggio Mosè. Nel tardo pomeriggio di ieri il consigliere comunale Marcello Fattori ha effettuato un nuovo sopralluogo nel quartiere, in particolare in via Rosario Di Salvo e viale Cannatello, dopo essere stato sollecitato da alcuni cittadini. «Ho effettuato un nuovo sopralluogo al Villaggio Mosè – spiega Fattori – per ascoltare le segnalazioni dei residenti e prendere atto di una situazione che si trascina ormai da troppi anni». Al centro delle richieste ci sono soprattutto gli allagamenti che si verificano in occasione delle piogge e le condizioni della rete fognaria, problemi sui quali il consigliere ha già presentato un’interrogazione consiliare.

L’atto, secondo quanto riferisce lo stesso Fattori, è ancora in attesa di essere discusso in Consiglio comunale. «I residenti chiedono risposte e interventi urgenti, anche per iniziare a risolvere le criticità legate agli allagamenti e alla rete fognaria», aggiunge il consigliere. Fattori assicura infine che continuerà a seguire la vicenda e a portare le segnalazioni degli abitanti del Villaggio Mosè nelle sedi istituzionali.

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