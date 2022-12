Destinazione Agrigento: il Natale tra villaggi, concerti e spettacoli

Ancora tanti gli eventi di “Destinazione Agrigento – Natale 2022”, il programma di attività organizzato dal Comune di Agrigento con il Distretto Turistico e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello per diffondere l’atmosfera natalizia e rendere tutti, residenti e visitatori, partecipi della festa più attesa dell’anno. In via Atenea e nelle vie del centro storico, a Villa Bonfiglio e nei quartieri si respira aria di Natale già dall’8 dicembre con le installazioni degli alberi di Natale dalle frazioni e fino alla spiaggia di San Leone. È certamente il Villaggio di Babbo Natale, la più grande attrattiva con i mercatini di prodotti a chilometro zero, i giochi e gli spettacoli di intrattenimento. Già nei giorni scorsi tanti bambini con i loro genitori hanno attraversato il centro città a bordo del Trenino di Babbo Natale; altri sono accorsi alla sua Casa, al Palacongressi, per farsi scattare una memorabile foto accanto a lui. Il 23 dicembre dalle 17:30 un’altra novità in via Atenea sarà la Carrozza di Babbo Natale, per la gioia dei più piccoli. Tornano anche i Quartet Folk, che si esibiranno nella Chiesa di San Domenico alle 20:30 con “La Grande Novena di Natale”. Presenti già da giorni gli artisti di strada, come Soemia col suo Poetic Bubble Show e il trampoliere Giancarlo Lo Presti che creeranno il tipico clima natalizio oggi, 21 dicembre, dalle 17 alle 22. Sempre oggi, alle 19, nella Chiesa di Santa Rosa al Villaggio Mosè, lo spettacolo “Rifulgenti Stelle”, a cura del “Duo Terra Natia”, con canti e pastorali che raccontano e rievocano la notte di Natale in una Sicilia antica. In scena al Teatro Luigi Pirandello, giovedì 22 dicembre, il “Concerto di Natale” presentato dal Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento.