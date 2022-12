Sequestrata la somma di oltre un milione di euro: 6 indagati per bancarotta

Sequestrato oltre un milione di euro nei confronti dell’amministratore, e dei soci della “3Esse Snc”, azienda di Montallegro dichiarata fallita, che negli anni si è occupata della gestione di diversi supermercati in provincia di Agrigento.

Il provvedimento, firmato dal procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella e dal sostituto procuratore Paola Vetro, è stato eseguito dal personale dalla sezione Polizia giudiziaria della Guardia di finanza presso la Procura di Agrigento. Sei persone sono indagate per bancarotta fraudolenta.

Gli inquirenti contestano condotte tese a sottrarre indebitamente il patrimonio aziendale alle procedure di legittimo ristoro dei creditori. Per questo viene ipotizzato a loro carico il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale.

In particolare, gli indagati sono ritenuti responsabili della illecita distrazione di ingenti liquidità di cassa, di beni strumentali e dei punti vendita, trasferiti mediante la cessione dei rami d’azienda ad un’altra società riconducibile alla stessa compagine, il cui profitto è stato quantificato in quasi 1.100.000 euro, sequestrati ai fini della confisca.