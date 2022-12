In cattedrale il concerto dell’orchestra Chat Pìtre diretta dal maestro Alessandro Bruccoleri

Sabato 17 dicembre, nella cattedrale di Agrigento, si è esibita l’orchestra Chat Pìtre diretta dal maestro Alessandro Bruccoleri. Il gruppo (costituito nel 2018) vanta numerose esibizioni nel nostro territorio ed è costituito da ragazzi di diverse età. L’orchestra ha eseguito brani tratti dal repertorio natalizio. Si sono esibiti con l’orchestra anche i solisti: Marco Bruccoleri, Giorgio Gugliotta (tenori), Michele Casà (Basso). Nella splendida cornice della cattedrale ha anche debuttato il coro formato da ragazzi (5-16 anni) diretto da Marco Bruccoleri. “Il pubblico presente- dicono gli organizzatori- ha vissuto momenti di emozione e gioia in cui la musica ha rivestito un particolare ruolo in un momento storico in cui si rivelano fondamentali i valori profondi dell’integrazione, della tolleranza, della convivenza e della pace. Un grandissimo ringraziamento a don Giuseppe Pontillo per la grande sensibilità e disponibilità.”