Destination Building – Enjoy Barocco: al via gli incontri nei territori per scrivere il futuro del turismo barocco

RAGUSA – Si chiama Destination Building – Enjoy Barocco ed è il ciclo di incontri pubblici promosso dal GAL Terra Barocca nei cinque comuni del territorio – Ispica, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina e Scicli – con l’obiettivo di avviare un percorso partecipativo per aggiornare il Destination Marketing Plan (DMP) 2025–2027.

Gli appuntamenti, in programma dal 27 al 29 maggio, sono rivolti agli operatori turistici locali, che saranno chiamati a confrontarsi, condividere esperienze e contribuire in modo attivo alla definizione della strategia di sviluppo e promozione della destinazione turistica Enjoy Barocco – Sicilian Experience, la DMO (Destination Management Organization) nata nel 2020 proprio su iniziativa del GAL.

Un momento chiave per il territorio

Il progetto mira a valorizzare in modo integrato il patrimonio culturale barocco e le eccellenze locali, promuovendo un turismo esperienziale, autentico e sostenibile. La Fase 1 del percorso – quella avviata con gli incontri territoriali – è centrata sull’ascolto degli operatori: un’occasione concreta per raccogliere punti di vista, criticità, idee e proposte utili alla costruzione di una visione condivisa.

Il format degli incontri

Ogni incontro sarà articolato in due momenti:

una presentazione delle azioni già realizzate dalla DMO, tra cui l’aggiornamento del portale turistico, l’istituzione dell’ Osservatorio Turistico , campagne online e partecipazioni a fiere di settore;

delle azioni già realizzate dalla DMO, tra cui l’aggiornamento del portale turistico, l’istituzione dell’ , campagne online e partecipazioni a fiere di settore; un focus group partecipativo, facilitato da Marco Platania, direttore dell’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, e da Christian Del Bono, Destination Manager. Il confronto sarà suddiviso in quattro ambiti strategici: offerta turistica, governance, percezione della destinazione e priorità per la promozione.

I contributi raccolti costituiranno la base per la co-progettazione online prevista a giugno e saranno discussi in un incontro conclusivo in autunno.

Il calendario degli incontri

27 maggio, ore 16:00 – Hotel Poggio del Sole, Ragusa

– Hotel Poggio del Sole, 28 maggio, ore 10:00 – Chiesa di Santa Teresa, Scicli

– Chiesa di Santa Teresa, 28 maggio, ore 16:00 – Sala Consiliare, Ispica

– Sala Consiliare, 29 maggio, ore 10:00 – Sala Spadaro, Palazzo Comunale, Modica

– Sala Spadaro, Palazzo Comunale, 29 maggio, ore 15:00 – Biblioteca Comunale, Santa Croce Camerina

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione tramite modulo online.

Una destinazione coesa e competitiva

Il GAL Terra Barocca invita tutti gli operatori del settore e i portatori di interesse a partecipare attivamente.

«Costruiamo insieme il futuro di Enjoy Barocco» – è l’appello degli organizzatori – «rafforzando l’identità della destinazione e definendo in modo condiviso le linee guida per l’accoglienza, la promozione e lo sviluppo turistico».

Grande attenzione sarà riservata alla formazione, alla presenza nelle fiere internazionali e alle nuove campagne di marketing digitale, con l’obiettivo di rendere la destinazione sempre più competitiva, aggiornata e attrattiva sul mercato globale.

