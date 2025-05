AGRIGENTO – Si è svolta questa mattina, venerdì 23 maggio, presso l’auditorium dell’Istituto IPSCEOA “Nicolò Gallo” di Agrigento, la manifestazione conclusiva del progetto Kairos, promossa dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dall’avvocato Gaetano Salemi, nell’ambito dell’Area Service Scuola.

L’evento ha coinvolto numerosi istituti scolastici della provincia, tra cui:

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti, che hanno presentato i lavori e le attività svolte durante il percorso educativo, centrato sul concetto di “integrazione al contrario”, ovvero un’inclusione attiva e concreta, capace di valorizzare le differenze come risorse.

Il progetto Kairos, promosso a livello nazionale dai Lions, rappresenta un modello innovativo di educazione civica e inclusiva, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli, solidali e attenti al valore della diversità.

A fare gli onori di casa, la dirigente scolastica dell’Istituto “Gallo”, professoressa Aurora Pisano, che ha accolto studenti e colleghi con parole sentite e incoraggianti:

«La scuola è il luogo dove dovete stare meglio, dove dovete stare con gioia, dove dovete venire consapevoli che le persone con cui condividere il percorso resteranno nel vostro cuore. Sono contenta di ospitarvi e di parlare con voi in questo confronto con colleghi e studenti di altre scuole».

A portare la voce dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Realmonte, la dirigente Paola Catanzaro, che ha voluto sottolineare il significato profondo del progetto:

«I ragazzi ogni giorno ci ricordano il valore della diversità e dell’inclusione, perché lo vivono a scuola in prima persona. E chissà, forse proprio la scuola è il kairos, il momento opportuno per pensare e per agire».