Derubato del cellulare davanti a locale della movida

Ha poggiato il telefono cellulare, d’ultima generazione e acquistato da pochi giorni, sullo scalino dove s’era seduto, davanti ad un locale della movida della via Atenea. Qualcuno, senza essere visto, approfittando di un momento di confusione, se l’è portato via. Un quarantunenne agrigentino s’è recato in Questura, ed ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per furto. I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato le indagini per provare a risalire al ladruncolo. Inutili i tentativi di provare a farlo squillare. Un cellulare che difficilmente potrà comunque essere utilizzato.