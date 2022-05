New opening per il ristorante “Al Porticciolo”

E’ il fulcro di un impegno che abbraccia la scelta di materie prime selezionate e Made in Sicily, una particolare attenzione alla tutela dei propri clienti e dei dipendenti, spazi moderni e accoglienti con tanto di cucina a vista e con un innovativo sistema di aspirazione. Ecco il ristorante “Al Porticciolo” di San Leone che ha inaugurato la nuova veste. Non solo ristorazione ma anche pizza da gustare in un locale mozzafiato. “È stato un percorso lungo, dopo sette mesi siamo riusciti ad arrivare al termine- dice uno dei proprietari, Alessandro avermi-. La cucina è diventata enorme in modo da garantire maggiori confort a chi ci lavora.” Il ristorante è in primis di pesce ma si può gustare anche carne e la pizza con prodotti del territorio.