L’Osservatorio Sportivo Nazionale emetterà il verdetto giovedì sera.

Agrigento, 4 settembre 2023 – L’attesa è alle stelle mentre l’Osservatorio Sportivo Nazionale si prepara a emettere il suo verdetto giovedì sera riguardo al tanto atteso derby tra l’Akragas e il Licata, che segna l’inizio del Campionato di Serie D. Con il match in programma all’Esseneto di Agrigento domenica 10 settembre, l’interesse è focalizzato sulla possibilità di consentire ai tifosi ospiti di assistere alla partita.

C’è un palpabile ottimismo nell’aria, con la speranza che la partita possa essere giocata con la presenza dei sostenitori gialloblù, a cui potrebbero essere concessi un massimo di 100 tagliandi, come indicato nei prezzi del settore ospiti fissati a 12 euro nelle locandine delle partite.

In questi giorni, i dirigenti delle due società hanno lavorato a stretto contatto con le autorità locali e la Questura di Agrigento per pianificare l’evento e sensibilizzare le tifoserie. Il Questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, esprime un ottimismo condiviso: “C’è ottimismo sul riportare la sfida tanto sentita in provincia a uno stato di parziale normalità.”

Lo storico derby torna dopo 10 anni, l’ultima volta è stata nella stagione 2013/14, sempre in Serie D. L’obiettivo principale è consentire alle tifoserie di entrambe le squadre di tornare a godersi la partita dal vivo, e le due società, insieme alle amministrazioni comunali, lavorano instancabilmente per questo. Recentemente, una riunione presso la Questura di Agrigento ha visto la partecipazione del Questore Emanuele Ricifari, dei vertici della DIGOS, di Roberta Lala dell’Akragas e di Alfonso Di Benedetto del Licata, con l’obiettivo di gettare le basi per una collaborazione costruttiva tra le squadre e consentire una parziale apertura del settore ospiti, evitando così il divieto di trasferta.

L’auspicio di tutti è quello di lavorare con responsabilità per consentire trasferte libere, a cominciare da quella di domenica. L’intero mondo calcistico agrigentino è in trepidante attesa del verdetto da parte dell’Osservatorio Sportivo Nazionale, sperando che questo derby possa segnare l’inizio di un nuovo capitolo di unità e rispetto reciproco tra le tifoserie rivali.