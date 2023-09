Case Montana, le antiche dimore contadine che si ergono sul bordo di uno dei costoni di roccia che delimita la conca naturale in cui prospera il Giardino della Kolymbethra, proprio di fronte al tempio dei Dioscuri, torneranno finalmente al loro antico splendore grazie ai contributi raccolti nel 2023 dalle Delegazioni e Gruppi FAI di tutta Italia.

Lo ha annunciato il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, lo scorso 29 agosto, anticipando che i contributi verranno destinati agli interventi di restauro e riqualificazione della struttura che rappresenta un brano rilevante e rappresentativo della storia moderna del territorio rurale di Agrigento, intimamente legato alla vita del Giardino mediterraneo della Kolymbethra.

Ogni anno i volontari che danno vita alle Delegazioni e ai Gruppi FAI organizzano centinaia di eventi in ogni regione d’Italia per diffondere i valori della Fondazione accompagnando le persone alla scoperta e alla conoscenza dei propri territori, come racconta la property manager della Kolymbethra, Federica Salvo: “Case Montana insistono su un pianoro che merita un progetto di recupero. Come responsabile del Bene non posso che essere contenta. Ringrazio le Delegazioni ed i Gruppi FAI, che mettono a disposizione il loro tempo libero portando avanti con tanta passione, giorno dopo giorno, la missione del FAI, per aver sposato questo ennesimo progetto di recupero alla Valle dei Templi. Un disegno che andrà a completare la visita alla Kolymbethra che, ricordiamo, allo stato attuale è ancora parziale”.

Il capo delegazione FAI Agrigento, Giuseppe Taibi, nell’esprimere grande soddisfazione per la scelta del FAI centrale, auspica che i lavori di recupero possano completarsi per il 2025, quando Agrigento sarà Capitale Italiana della Cultura: “Colgo l’occasione- annuncia- per invitare il Fai centrale e tutte le Delegazioni a partecipare a questo momento celebrativo”.

Acquistate dal FAI nel 2018, le Casette Montana sono state costruite alla metà del Settecento e abitate fino alla metà del Novecento dai contadini che lavoravano i terreni agricoli circostanti. Qui avevano sede la residenza e le attività di generazioni di braccianti in rapporto di mezzadria con il proprietario terriero. Il centro operativo della produzione agricola comprendeva l’agrumeto, il mandorleto, gli ulivi, le vigne e altre coltivazioni, nonché l’allevamento degli animali da cortile utile al sostentamento e per lavorare la terra.

Come il recupero del Giardino della Kolymbethra è consistito innanzitutto nella ripresa delle coltivazioni, della cura degli agrumi e dei sistemi agricoli tradizionali, spiega il FAI, così gli interventi sulle Case Montana non potranno non tenere conto delle tracce del tempo che raccontano l’operosa vita di questa casa contadina e degli uomini che l’hanno abitata.

Per questo motivo, anticipa la Fondazione, gli spazi delle Case Montana rievocheranno l’ambiente domestico della famiglia di mezzadri che vi abitò fino agli anni Sessanta.

I locali saranno destinati all’accoglienza dei visitatori: offriranno nuovi servizi, tra cui un piccolo negozio con ristoro (specializzato in spremute di agrumi), ma soprattutto ospiteranno il racconto della storia del Giardino, dal più lontano passato archeologico, alla natura agricola fino alla vita contadina che ne hanno segnato le epoche più recenti.

L’aiuto delle Delegazioni si dovrebbe sommare al contributo di 300 mila euro di Domenico Dolce, già annunciato dal presidente del FAI Marco Magnifico, in visita ad Agrigento nell’estate del 2021: “ Mi piace dire che Domenico Dolce – dichiarò Magnifico – ha donato 300 mila euro per l’inizio dei lavori di restauro. In questo luogo racconteremo il paesaggio della Valle dei Templi. Un unicum al mondo”. Lo scorso febbraio, infine,al Consolato Generale d’Italia di New York, il FAI ha raccontato ad un pubblico estero l’operato del FAI. Per l’occasione è stato presentato il progetto per il FAI – Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi e delle Case Montana, iniziativa a cui Friends of FAI dedicherà la raccolta fondi di quest’anno. Per l’evento Dolce&Gabbana, ha esposto creazioni uniche delle Collezioni Dolce&Gabbana Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria.