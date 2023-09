I ladri questa volta sono riusciti ad intrufolarsi all’istituto scientifico “Madre Teresa di Calcutta” di viale Kennedy a Casteltermini. Nei giorni scorsi era stata denunciata la razzia messa a segno all’istituto professionale “Archimede” di via Monsignor Padalino, adesso è toccato ad un altro istituto. C’è il sospetto che a “colpire” sia stata la stessa mano criminale. I responsabili – difficile, infatti, ipotizzare che possa aver colpito un singolo soggetto –, durante le ore notturne, dopo avere forzato un infisso, sono riusciti facilmente ad accedere nei locali.

Dopodiché hanno danneggiato i distributori automatici di caffè e merendine, riuscendo a prelevare dalle cassette e a portare via 120 euro. A fare l’amara scoperta, l’indomani mattina, sono stati i collaboratori scolastici alla riapertura della scuola. Immediatamente sono stati avvertiti i vertici dell’istituto. Per fortuna dalle prime verifiche, com’era già successo all’Istituto professionale, anche allo scientifico il materiale didattico non è stato toccato.

Tra i soldi rubati e le cose rotte l’ammontare del danno è stato quantificato in 500 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Casteltermini, i quali dopo un sopralluogo, hanno raccolto la denuncia presentata dalla responsabile della scuola e subito hanno avviato le indagini.