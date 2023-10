“Tre punti importanti per l’ Akragas. Punti che servono a mantenere i nostri obiettivi: una posizione di medio- alta classifica” . Sono le parole del neo presidente dell’Akragas che inaugura bene il suo esordio. In sala stampa Lala si mostra soddisfatta del risultato, consapevole che si sarebbe potuto vincere con un risultato più netto. “Si poteva fare meglio- ha detto ai giornalisti- ma voglio ringraziare i ragazzi per aver portato a casa questi 3 punti. Come società, non abbiamo promesso il salto di categoria, ma di mantenere la D. Da tifosa che ha sempre seguito l’ Akragas prima e da presidente adesso, a questa squadra- ha concluso Lala- mi legano sentimenti di amore e appartenenza”.