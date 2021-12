Derattizzazione del plesso Federico II, ancora una volta Gerlando Piparo interviene a proprie spese

Ancora una volta il consigliere comunale di Agrigento, Gerlando Piparo, interviene a proprie spese per risolvere situazioni che mettono in difficoltà la quotidianità dei cittadini. Quando, poi, si tratta di ragazzini, aspettare diventa più “difficoltoso” soprattutto per i genitori che pretendono di accompagnare i propri figli in un ambiente che sia il più sano possibile, come è giusto e normale che sia. La vicenda è quella dei topi al plesso Federico II del villaggio Mosè di Agrigento. Piparo dopo aver letto dei disagi dovuti alla presenza dei ratti ha deciso di intervenire acquistando diverse gabbie per topi, per la derattizzazione, posizionate in diversi punti della struttura. L’allarme tra i genitori è scattato giovedì scorso, 2 dicembre e alcuni hanno deciso di non a scuola ad oltranza fino a quando il comune no avrebbe provveduto al ripristino dello stato di salubrità dell’istituto scolastico. Il dirigente scolastico, Luigi Costanza aveva segnalato più volte al comune la presenza dei ratti. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!