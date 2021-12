“Finalmente sono stati nominati i medici competenti per i lavoratori delle marinerie di Sciacca e Licata.” È il commento dell’Eurodeputata, Annalisa Tardino e del deputato regionale , Carmelo Pullara, Vice presidente commissione Sanità all’Ars, entrambi in quota Lega. “La Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute -dichiarano Tardino e Pullara- ha provveduto ad attribuire gli incarichi di medico generico fiduciario per l’assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante e marittimo per le marinerie di Sciacca e Licata. Per Licata è stato nominato il Dott. Pietro Curella mentre per Sciacca il medico Calogero Puleo. Abbiamo seguito passo passo l’emanazione del bando e tutto l’iter per il conferimento degli incarichi. Si pone così fine ai continui spostamenti per i nostri marittimi che dovevano fare le visite mediche fuori provincia e recarsi a Ragusa. Rivolgiamo le nostre congratulazioni ai due medici Pietro Curella e Calogero Puleo e auguriamo loro buon lavoro.”