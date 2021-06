Denunciato il molestatore di Porta di Ponte

Ha creato il caos in un bar di Porta di Ponte, all’ingresso della via Atenea, minacciando pesantemente il proprietario urlandogli “non finisce qui, faccio parte di una famiglia mafiosa”. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un quarantasettenne di San Giovanni Gemini, accusato di molestie e violazione delle prescrizioni della misura cautelare a cui è sottoposto.

Quest’ultimo reato è scattato perché l’uomo è attualmente sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza. Tutto quanto si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì, quando il 47enne, avvicinandosi all’esercizio commerciale, ha infastidito prima i clienti e poi i dipendenti del bar.

Quando il titolare del locale ha provato ad allontanarlo, l’uomo s’è detto “amico di una famiglia mafiosa” e avrebbe minacciato “di fargliela pagare”, poi forse perché ha capito di averla fatta grossa, si è allontanato velocemente. Sul posto sono intervenute le pattuglie della sezione Volanti, e in poco tempo il disturbatore è stato individuato, fermato e portato in caserma.